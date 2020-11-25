«ارقد في سلام أيها الأسطورة».. أندية العالم تودع مارادونا برسائل مؤثرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 08:57 مساء
مارادونا. (إنترنت)

صدمة يخالطها حزن سادت في أوساط الرياضة العالمية، بعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

وأصيب مارادونا بنوبة قلبية مفاجئة، عقب أسبوعين من مغادرته المستشفى، إثر إجراء عملية جراحية في الجلطة الدماغية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، حسب صحف أرجنتينية.

ونعت أندية العالم وفاة أسطورة كرة القدم، معربين عن حزنهم الشديد لفقدان أسطورة رياضية قد لا تتكرر ثانية في عالم الدائرة المستديرة.

وقال نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أسطورة كروية عظيمة، ارقد في سلام دييغو مارادونا».

وتوجه نادي برشلونة بالشكر لأسطورة كرة القدم على مسيرته، قائلًا: «شكرا على كل ما قدمته، دييغو».

أما نادي مانشستر سيتي فقد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ننضم إلى عالم كرة القدم في وداع أحد العظماء على الإطلاق».

وبكلمات بسيطة نعى نادي نابولي رحيل الأسطورة قائلًا: «دائما في قلوبنا، إلى اللقاء»، كما نعاه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: «ارقد بسلام أيها الأسطورة».

أما نادي إشبيلية الذي حظي بشرف انضمام مارادونا إليه في موسم 1992-1993 فقال: «بطل لبلد بأكمله وكرة القدم نفسها.. أحد أعظم اللاعبين الذين شرفوا كرة القدم، وكنا محظوظين بما يكفي للاستمتاع بك في نادي إشبيلية. دييغو أرماندو مارادونا، خالد دائمًا. ارقد بسلام».

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع أرسنال الإنجليزي، صورة للأسطورة الأرجنتينية الراحل عبر موقع انستغرام، وهو يتوسط أسطورة الفريق تيري هنري، لنعي الساحر الذي غادر عن عمر الـ 60 عاماً.

كما شاركت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي في حملة النعي ونشرت صورة للساحر الأرجنتيني الراحل عبر موقع انستغرام، وكتبت "عبقري مع الكرة عند قدميه، وهو بلا شك أحد أعظم اللاعبين في اللعبة على الأطلاق، سوف يعيش إرثه إلى الأبد، أرقد بسلام دييغو أرماندو مارادونا".

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية في أول رد فعل لها، الحداد على وفاة مارادونا، لمدة ثلاثة أيام، في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية.

ومارادونا ضمن أشهر أساطير كرة القدم عبر تاريخها الطويل، حيث أسهم مارادونا في جذب الملايين إلى متابعة كرة القدم، بفضل مهاراته الفائقة، كما أسهم في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم العام 1986.

وارتدى مارادونا قميصي برشلونة ونابولي في رحلته الأوروبية، بينما أبدع في مسيرته مع بوكا جونيورز، حيث بدأ مداعبة كرة القدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صعود برشلونة دون ميسي.. وموراتا ينقذ يوفنتوس في ليلة درامية
رياضة عالمية
مريم تزدهر بالشراع على أمواج دجلة بعد عشرات الجثث وظهور صدام
رياضة عالمية
ماذا بقي من الربيع العربي بعد 10 سنوات على انطلاقه؟
عربى
تشغيل محطة السرير الكهربائية بغاز «الفارغ» بعد 11 عاما من الاعتماد على «النافتا»
ليبيا
بايدن: الولايات المتحدة «جاهزة لقيادة العالم»
دولى
أسطورة ليفربول يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل
رياضة عالمية
كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»
رياضة عالمية
«الجمبري الأحمر» يتسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا
ليبيا
لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023
رياضة عالمية
الأمم المتحدة: تدابير الحجر المنزلي زادت من حوادث العنف ضد النساء
دولى
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«شاباري».. قاتل جديد يطارد البشر