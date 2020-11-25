«ارقد في سلام أيها الأسطورة».. أندية العالم تودع مارادونا برسائل مؤثرة

مارادونا. (إنترنت)

صدمة يخالطها حزن سادت في أوساط الرياضة العالمية، بعد وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة.

وأصيب مارادونا بنوبة قلبية مفاجئة، عقب أسبوعين من مغادرته المستشفى، إثر إجراء عملية جراحية في الجلطة الدماغية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، حسب صحف أرجنتينية.

ونعت أندية العالم وفاة أسطورة كرة القدم، معربين عن حزنهم الشديد لفقدان أسطورة رياضية قد لا تتكرر ثانية في عالم الدائرة المستديرة.

وقال نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أسطورة كروية عظيمة، ارقد في سلام دييغو مارادونا».

وتوجه نادي برشلونة بالشكر لأسطورة كرة القدم على مسيرته، قائلًا: «شكرا على كل ما قدمته، دييغو».

أما نادي مانشستر سيتي فقد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ننضم إلى عالم كرة القدم في وداع أحد العظماء على الإطلاق».

وبكلمات بسيطة نعى نادي نابولي رحيل الأسطورة قائلًا: «دائما في قلوبنا، إلى اللقاء»، كما نعاه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: «ارقد بسلام أيها الأسطورة».

أما نادي إشبيلية الذي حظي بشرف انضمام مارادونا إليه في موسم 1992-1993 فقال: «بطل لبلد بأكمله وكرة القدم نفسها.. أحد أعظم اللاعبين الذين شرفوا كرة القدم، وكنا محظوظين بما يكفي للاستمتاع بك في نادي إشبيلية. دييغو أرماندو مارادونا، خالد دائمًا. ارقد بسلام».

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع أرسنال الإنجليزي، صورة للأسطورة الأرجنتينية الراحل عبر موقع انستغرام، وهو يتوسط أسطورة الفريق تيري هنري، لنعي الساحر الذي غادر عن عمر الـ 60 عاماً.

كما شاركت الصفحة الرسمية لنادي روما الإيطالي في حملة النعي ونشرت صورة للساحر الأرجنتيني الراحل عبر موقع انستغرام، وكتبت "عبقري مع الكرة عند قدميه، وهو بلا شك أحد أعظم اللاعبين في اللعبة على الأطلاق، سوف يعيش إرثه إلى الأبد، أرقد بسلام دييغو أرماندو مارادونا".

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية في أول رد فعل لها، الحداد على وفاة مارادونا، لمدة ثلاثة أيام، في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية.

ومارادونا ضمن أشهر أساطير كرة القدم عبر تاريخها الطويل، حيث أسهم مارادونا في جذب الملايين إلى متابعة كرة القدم، بفضل مهاراته الفائقة، كما أسهم في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم العام 1986.

وارتدى مارادونا قميصي برشلونة ونابولي في رحلته الأوروبية، بينما أبدع في مسيرته مع بوكا جونيورز، حيث بدأ مداعبة كرة القدم.