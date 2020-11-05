«ليفربول» يسيطر على تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التشكيل المثالي للأسبوع ببطولة دوري أبطال أوروبا، وشهد سيطرة من نجوم «ليفربول» بعد تواجد 6 لاعبين من الفريق في التشكيلة المثالية، على رأسهم المصري محمد صلاح، بعدما تألق «الريدز» ضد «أتالانتا» الإيطالي في المباراة التي حسموها بنتيجة 5-0.

وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لـ«ليفربول» في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفًا.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد (ليفربول) غوميز (ليفربول) رامي بنسبعيني (مونشنغلادباخ).

الوسط: ستندل (مونشنغلادباخ) محمد صلاح (ليفربول) جيسوس كورونا (بورتو) ديوغو جوتا (ليفربول) ساديو ماني (ليفربول).

الهجوم: الحسن بيليا (مونشنغلادباخ) تيمو فيرنر (تشيلسي).