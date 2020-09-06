إبراهيموفيتش يهاجم مدرب السويد بعد الخسارة من فرنسا

المنتخب السويدي. (تويتر)

انتقد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مدرب منتخب بلاده السويد يان أندرسون، لعدم إشراكه ديان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس الجديد أساسياً منذ البداية في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب السويدي 1-0 أمام نظيره الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وشارك كولوسيفسكي بديلا لأحد زملائه قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكنه قال في مقابلة بعد المباراة إنه صدم لعدم المشاركة أساسياً من البداية.

وكتب إبراهيموفيتش، عبر تويتر، وفقًا لـ«آس»: «يا لها من مزحة سخيفة، دليل آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب مما يتسبب في تعثر الكرة السويدية».

وبعد أن أحرز 62 هدفا في 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده اعتزل إبراهيموفيتش اللعب على المستوى الدولي عقب خروج السويد من نهائيات كأس أوروبا 2016.

وبعد المباراة أكد كولوسيفسكي أنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته مع الفريق عندما شارك بديلا للمخضرم سيباستيان لارسون.

وقال المدرب أندرسون إنه دهش من رد اللاعب الشاب، وأكد في نفس الوقت أنه ربما يحصل على فرصة أكبر للعب في مباراة السويد المقبلة في مواجهة البرتغال الثلاثاء المقبل، مضيفًا: «لم أتحدث إليه بعد ذلك لكن إن كان قال ذلك فهذا رأيه بكل تأكيد وسنتحدث عن ذلك فيما بعد».