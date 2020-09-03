الكشف عن سبب فشل انضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 03:22 مساء
فان دي بيك.. (أرشيفية : إنترنت)

كشف سياك سوارت، وكيل أعمال الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط أياكس أمستردام، والمنضم حديثًا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد، أسباب فشل انتقاله لريال مدريد.

وكان فان دي بيك، وقع أمس الأربعاء، رسميًا عقود انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال سوارت، خلال تصريحات نقلتها جريدة «ماركا» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة»: «كان الكثير من الأندية مهتما بفان دي بيك، مثل ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، وأرسنال».

وأوضح: «في مارس، كان كل شيء جاهزًا له لينضم لريال مدريد، لكن وباء كورونا أجل كل شيء، فالأندية لا تحصل على دخل ولا يمكنها البيع، وتغيرت الصورة بالكامل».

وأشار: «أعتقد أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد هو القرار الصحيح، والأخير ضغط بقوة لضمه، وهو ناد يُحب الانتصارات ويريد العودة إلى هذا الطريق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بعد أشهر من حملة باهتة بايدن يسلك طريق ترامب
دولى
«رويترز»: تقرير أممي يكشف تعزيز روسيا دعمها اللوجستي لـ«فاغنر» في ليبيا
ليبيا
إصابة برلسكوني بفيروس «كورونا»
دولى
السلطات الأميركية تطالب الولايات بالاستعداد لتوزيع لقاح لـ«كوفيد-19» قبل نوفمبر
دولى
سياسيون وأكاديميون ونشطاء يطالبون غوتيريس بالعمل على وقف التدخلات الأجنبية في ...
ليبيا
«الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات
ليبيا
«أنقذوا الليبيين».. مؤسسة «الوسط» تطلق حملة مناشدة دولية للوقوف مع الشعب الليبي ...
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن وفاة موظف بحقل الشرارة النفطي نتيجة «مخالطة المرتزقة الأجانب»
ليبيا
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حفلات لاختبار مخاطر الإصابة بـ«كورونا»