الكشف عن سبب فشل انضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد

فان دي بيك.. (أرشيفية : إنترنت)

كشف سياك سوارت، وكيل أعمال الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط أياكس أمستردام، والمنضم حديثًا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد، أسباب فشل انتقاله لريال مدريد.

وكان فان دي بيك، وقع أمس الأربعاء، رسميًا عقود انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال سوارت، خلال تصريحات نقلتها جريدة «ماركا» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة»: «كان الكثير من الأندية مهتما بفان دي بيك، مثل ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، وأرسنال».

وأوضح: «في مارس، كان كل شيء جاهزًا له لينضم لريال مدريد، لكن وباء كورونا أجل كل شيء، فالأندية لا تحصل على دخل ولا يمكنها البيع، وتغيرت الصورة بالكامل».

وأشار: «أعتقد أن الانتقال إلى مانشستر يونايتد هو القرار الصحيح، والأخير ضغط بقوة لضمه، وهو ناد يُحب الانتصارات ويريد العودة إلى هذا الطريق».