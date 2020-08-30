الاتحاد الإسباني يفاجئ ميسي ويصدر بيانا بشأن أزمته مع برشلونة

ليونيل ميسي. (أرشيفية: إنترنت)

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة.

وتغيّب ميسي، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، صباح اليوم الأحد عن التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا، للتأكيد على موقفه من الرحيل، وهو ما جعل الاتحاد الإسباني يصدر بيانًا رسميًا بشأن تلك الأزمة.

ويستند ميسي إلى بند في العقد يمنحه الحرية في الرحيل مجاناً بعد نهاية الموسم، لكن برشلونة يصُر على أن مدة هذا البند قد انتهت في 10 يونيو الماضي.

وأكدت رابطة الليغا في بيانها أحقية نادي برشلونة في الحصول على الشرط الجزائي الموجود في عقد لاعبه الأرجنتيني، والذي يبلغ قيمته 700 مليون يورو، حال أراد الرحيل قبل نهاية عقده.