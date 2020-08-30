الاتحاد الإسباني يفاجئ ميسي ويصدر بيانا بشأن أزمته مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 08:48 مساء
ليونيل ميسي. (أرشيفية: إنترنت)

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة.

وتغيّب ميسي، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، صباح اليوم الأحد عن التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا، للتأكيد على موقفه من الرحيل، وهو ما جعل الاتحاد الإسباني يصدر بيانًا رسميًا بشأن تلك الأزمة.

ويستند ميسي إلى بند في العقد يمنحه الحرية في الرحيل مجاناً بعد نهاية الموسم، لكن برشلونة يصُر على أن مدة هذا البند قد انتهت في 10 يونيو الماضي.

وأكدت رابطة الليغا في بيانها أحقية نادي برشلونة في الحصول على الشرط الجزائي الموجود في عقد لاعبه الأرجنتيني، والذي يبلغ قيمته 700 مليون يورو، حال أراد الرحيل قبل نهاية عقده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحاكم طريق ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
حزب الله يرحب بمناقشة «عقد سياسي جديد» تقترحه باريس
دولى
الادعاء الأميركي يطلب عقوبات قاسية للمتهمين بقتل جورج فلويد
دولى
بلدية بنغازي: إزالة جميع الإشغالات على الأرصفة العامة
ليبيا
باشاغا يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
ليبيا
طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على مدن المنطقة الشرقية والوسطى
ليبيا
وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كن إيجابي».. هاشتاغ لنشر صورة ليبيا المبهجة