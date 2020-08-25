رسميا.. إقامة السوبر الأوروبي بحضور جماهيري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 05:30 مساء
كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم. (تويتر)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، حضور نسبة معينة من الجماهير خلال مباراة السوبر بين فريقي بايرن ميونخ وإشبيلية، المقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر المقبل.

وأعلن «يويفا»، في بيان له، وفقا لـ«آس»، حضور نسبة 30% من سعة ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث تقدر سعة الملعب بـ67 ألفا و215 مشجعا.

وأكد بيان الاتحاد أنهم يعملون بجد مع المسؤولين في المجر والحكومة، من أجل تحديد معايير السلامة والوقاية للاعبين والجماهير على حد سواء.

يذكر أن بايرن سيدخل السوبر متوجا بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما يوجد إشبيلية بصفته بطل الدوري الأوروبي.

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