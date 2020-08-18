ديبالا يحسم موقفه النهائي من يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 07:39 مساء
مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا (أرشيفية: الإنترنت)

كشف خورخي أنطون وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن صفوف «السيدة العجوز» هذا الصيف.

وقال وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني، في تصريحات أبرزها موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، وفقًا لـ«كورة»: «لقد قرأت أشياء خاطئة تمامًا هذه الأيام عن ديبالا.. هو سعيد لكونه واحدًا من هذا الفريق، ونحن نعمل مع النادي على تجديد عقده بالطريقة المعتادة». 

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، قد يضحي بديبالا لجمع الأموال بدلا من التضحية بكريستيانو رونالدو هداف الفريق.

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