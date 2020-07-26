مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.. وليستر وتوتنهام لـ«يوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يوليو 2020, 08:25 مساء
مانشستر يونايتد. (تويتر)

حسم فريقا «تشيلسي» و«مانشستر يونايتد»، آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأول على ضيفه «ولفرهامبتون»، والثاني على مضيفه «ليستر سيتي» بنتيجة واحدة 2-صفر في المرحلة 38، والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد هبوط «واتفورد» و«بورنموث» إلى الدرجة الأولى.

وكان التعادل يكفي النادي اللندني ويونايتد لبلوغ المسابقة الأوروبية الأهم، لكنهما حققا الفوز، فرفع «يونايتد» رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث متقدمًا بفارق الأهداف عن «تشيلسي».

فيما تجمد رصيد «ليستر» الذي كان بحاجة إلى الفوز لحجز مكان بين الأربعة الكبار، عند 62 نقطة في المركز الخامس وسيخوض منافسات الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» إلى جانب «توتنهام» المتعادل مع مضيفه وجاره «كريستال بالاس» 1-1 مستغلًا خسارة «ولفرهامبتون».

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