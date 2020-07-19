بالفيديو.. كوارث دي خيا تطيح بمانشستر يونايتد وتؤهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي. (تويتر)

بلغ «تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي.

ونجح «تشيلسي» بذلك في الثأر من «مانشستر يونايتد»، بعد تغلب الأخير عليه ذهابًا وإيابًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة لإقصائه من كأس رابطة المحترفين.

هدف تقدم «البلوز» حمل توقيع الفرنسي أوليفييه جيرو، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية سيزار أزبيليكويتا، وأخطأ حارس «يونايتد»، دافيد دي خيا في التصدي لهدف جيرو، قبل أن يرتكب خطأ جديدًا في الهدف الثاني من توقيع ماسون ماونت عبر تسديدة بعيدة في الدقيقة 46.

وزاد المدافع الأغلى في العالم هاري ماغوير من كوارث الشياطين الحمر، بعد تسجيل الهدف الثالث لـ«تشيلسي» بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74، بعد عرضية ماركوس ألونسو.

وتمكن المتألق برونو فيرنانديز من إحراز هدف شرفي لـ«يونايتد» من ضربة جزاء في الدقيقة 85، بعد عرقلة زميله الفرنسي أنتوني مارسيال.

وسيلاقي «البلوز» غريمه وجاره اللدود «آرسنال» في النهائي، بعد فوز الأخير بثنائية نظيفة على «مانشستر سيتي» بالأمس.