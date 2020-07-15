سيلفا يدخل التاريخ بفوز مانشستر سيتي على بورنموث في الدوري الإنجليزي

لاعبو مانشستر سيتي. (تويتر)

فاز مانشستر سيتي على نظيره بورنموث، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وجاءت ثنائية السيتي عن طريق ديفيد سيلفا في الدقيقة السادسة من ضربة حرة مباشرة، وجابريل خيسوس في الدقيقة 39، بينما جاء هدف بورنموث في الدقيقة 88 عن طريق ديفيد بروكس.

ونجح سيلفا، وفقًا لـ«جول» في الوصول للتمريرة الحاسمة رقم 93 في تاريخه بالدوري الإنجليزي، ليصبح في المركز التاسع بين أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البريميرليغ.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 75 نقطة، في المركز الثاني بترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، وبات مهددا بالهبوط.