الجماهير تشن هجوما عنيفا ضد لاعبي «إسبانيول»: أنتم عار على 120 سنة من التاريخ

لاعبو إسبانيول. (تويتر)

قامت مجموعة من مشجعي إسبانيول بتعليق لافتات ضد اللاعبين في منشآت النادي، بعدما هبط الفريق حسابيا لدوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب الهزيمة أمام برشلونة على ملعب كامب نو «0-1» أمس الأربعاء في الدوري الإسباني.

وشاركت مجموعة «لا خوبينيل»، التي تعد واحدة من قطاعات مشجعي النادي الكتالوني، وفقًا لـ«كورة» صورا لبعض اللافتات التي تم تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت اللافتات عبارات مثل «أنتم عار على 120 سنة من التاريخ»، و«أغلقوا الأبواب عقب رحيلكم»، و«لم يعد مُرحبا بكم».

وهناك حالة من خيبة الأمل الشديدة من جانب مشجعي إسبانيول بسبب الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد 26 عاما من المنافسة في دوري الأضواء، وسيقدم النادي مؤتمرا صحفيا في نهاية الموسم.