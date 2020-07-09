الجماهير تشن هجوما عنيفا ضد لاعبي «إسبانيول»: أنتم عار على 120 سنة من التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 03:28 مساء
لاعبو إسبانيول. (تويتر)

قامت مجموعة من مشجعي إسبانيول بتعليق لافتات ضد اللاعبين في منشآت النادي، بعدما هبط الفريق حسابيا لدوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب الهزيمة أمام برشلونة على ملعب كامب نو «0-1» أمس الأربعاء في الدوري الإسباني.

وشاركت مجموعة «لا خوبينيل»، التي تعد واحدة من قطاعات مشجعي النادي الكتالوني، وفقًا لـ«كورة» صورا لبعض اللافتات التي تم تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت اللافتات عبارات مثل «أنتم عار على 120 سنة من التاريخ»، و«أغلقوا الأبواب عقب رحيلكم»، و«لم يعد مُرحبا بكم».

وهناك حالة من خيبة الأمل الشديدة من جانب مشجعي إسبانيول بسبب الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد 26 عاما من المنافسة في دوري الأضواء، وسيقدم النادي مؤتمرا صحفيا في نهاية الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
المسماري يعلق على «وجود جنود أجانب» في منشآت نفطية
ليبيا
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
روسيا: تركيا تعمل مع حكومة «الوفاق» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن ...
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
لافروف يرى تبدل مواقف الأطراف من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين