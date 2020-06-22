اكتشاف إصابة لاعب آرسنال بـ«كورونا» قبل مواجهة مانشستر سيتي

جانب من مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، إصابة أحد لاعبي فريق «آرسنال» الإنجليزي، بفيروس «كورونا المستجد»، قبل أيام من المواجهة التي خاضها أمام «مانشستر سيتي»، لدى استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب 3 لاعبين عن تدريبات فريق «أرسنال»، وفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، بسبب إصابة أحدهم بفيروس «كورونا»، والثنائي كان قد خالطه.

ووفقًا لبروتوكولات البريميرليغ، فإن اللاعبين الثلاثة يجب أن يخضعوا لعزل ذاتي لمدة 7 أيام، إلا أن اختبارات أُجريت لهم مجددًا، وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انضموا مرة أخرى إلى تدريبات الفريق اللندني.