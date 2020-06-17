وضع فريق روستوف الروسي بأكمله في الحجر الصحي

فريق روستوف الروسي (تويتر)

كشف نادي روستوف الروسي، اليوم الأربعاء، عن إصابة ستة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في النادي بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وقال روستوف في بيان له، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، إن اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» التي أجراها النادي، أسفرت عن ست عينات إيجابية للاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم، وأعلن دخول اللاعبين والإداريين بفترة عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وكان من المقرر أن يحل روستوف صاحب المركز الرابع ضيفا على سوتشي «المركز 12» بعد غد الجمعة، في اليوم الذي ستستأنف فيه مباريات الدوري الروسي لكرة القدم، عقب توقفها منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا».