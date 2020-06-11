الاتحاد الإنجليزي يوقف ديلي آلي لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 11:43 مساء
لاعب توتنهام الإنجليزي ديلي آلي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، توقيع عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على ديلي آلي، لاعب فريق توتنهام، بشأن المنشور المثير للجدل المتعلق بفيروس كورونا، الذي نشره اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الاتحاد في بيان له، وفقًا لـ«العربية»، أنه تم تغريم آلي صاحب الـ(24 عاما) أيضا 50 ألف جنيه استرليني (200 .63 دولار) وأُمر بالالتحاق بدورة تعليمية وجها لوجه بعد أن خالف قواعد الاتحاد الإنجليزي.

وفي فبراير نشر آلي مقطع فيديو على منصة «سناب شات» في مطار هيثرو وشرع في السخرية من رجل آسيوي وهو يسعل.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في ملاحظات جلسة الاستماع: نشر اللاعب فيديو يصور صورة نمطية غير مقبولة للعنصرية في محاولة غير ناجحة للفكاهة.

ويغيب آلي عن أول مباريات توتنهام عقب فترة الراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا المقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجاري أمام مانشستر يونايتد.

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