إسبانيا تعلن موعد أطول مباراة كرة قدم في التاريخ

مباراة رايو فاليكانو وألباسيت. (سكاي نيوز)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، خطتها لاستكمال مباراة توقفت في ديسمبر، مما يجعلها أطول مباراة في تاريخ كرة القدم الحديث.

وقالت صحيفة "ماركا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، أن رابطة الدوري الإسباني ستقيم "الشوط الثاني" من مباراة رايو فاليكانو وألباسيت، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، الأربعاء المقبل 10 يونيو.

وكانت مواجهة رايو فاليكانو وألباسيت قد توقفت بعد نهاية الشوط الأول، يوم 15 ديسمبر، بعد مضايقات من جماهير رايو فاليكانو، للاعب ألباسيت، الأوكراني رومان زوزوليا.

واستمرت الرابطة بتأجيل استكمال المباراة، حتى تفشى فيروس كورونا وأوقف منافسات كرة القدم في البلاد، لتعلن الآن إقامة الشوط الثاني الأسبوع المقبل، بعد قرابة 6 أشهر من إقامة الشوط الأول.

وستكون بذلك المواجهة "الغريبة" أطول مباراة كرة القدم في التاريخ، بعد أن كان الرقم القياسي السابق لمباراة في أسكتلندا بين أيردي وسترانراير، والتي تأجلت 33 مرة خلال شهر كامل، بسبب سوء الأحوال الجوية.