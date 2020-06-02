القضاء السويسري يغلق تحقيقا لـ«فيفا» يستهدف «بلاتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 11:11 مساء
الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر، اليوم الثلاثاء، أن قضاء بلاده أغلق تحقيقا بحقه من الهيئة الكروية العالمية بخصوص منحه عقدا لحقوق البث التلفزيوني العام 2005.

وقال بلاتر لوكالة «فرانس برس»: «أُبلغت رسميا اليوم أن مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري قرر، بموجب أمر رفع مؤرخ بـ22 مايو، إغلاق التحقيق في عقد حقوق البث التلفزيوني».

وأكد «فيفا» في رده على سؤال لـ«فرانس برس» بخصوص هذا القرار، أنه لم يتلق حتى الآن «أي إشعار رسمي بمثل هذا القرار من قبل الوزارة السويسرية»، مضيفًا أنه سيدرس جميع الخيارات الشرعية كي يضمن محاسبة جميع الأشخاص المسؤولين.

وأوضح بلاتر أن هذا الإعلان شيء جيد بالفعل، خصوصا أنه جاء بعد خمس سنوات بالضبط من قراري التخلي عن رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأمام «فيفا» عشرة أيام لاستئناف قرار مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون.

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