الإنجليزي والإيطالي والإسباني.. تعرف على موعد عودة الدوريات الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 09:36 مساء

أسدل الستار بشكل رسمي، والإعلان عن موعد عودة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الدوري الألماني أول الدوريات التي عادت للحياة منذ يوم 16 مايو الماضي، وتم خوض 3 جولات حتى الآن.

الدوري الإنجليزي
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم الخميس، عن عودة البريميرليج يوم 17 يونيو المقبل، بإقامة مباراتي أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي ضد آرسنال، المؤجلتين من قبل بسبب نهائي كأس الرابطة.

الدوري الإسباني
أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، مساء اليوم الخميس، في جمعية الأندية، عن استئناف منافسات «الليجا» في موعد 11 يونيو المقبل، بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ما لم تحدث أي انتكاسات جديدة، على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 19 يوليو.

الدوري الإيطالي
أكد وزير الرياضة الإيطالي، سبادورفا، عن عودة مسابقة كأس إيطاليا يوم 13 يونيو، وإقامة مباراتي إياب الدور نصف النهائي، وخوض المباراة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته.

وأوضح أنه بانتظار قرار الاتحاد الإيطالي واعتماد جدول المباريات من رابطة الدوري الإيطالي غدًا الجمعة، حيث من المنتظر أن يعود الدوري في 20 يونيو المقبل، بعدما تم تعليقه منذ شهر مارس الماضي.

الدوري التركي
أعلن الاتحاد التركى لكرة القدم، اليوم الخميس، استئناف مسابقة الدوري التركي بشكل رسمى في 12 يونيو المقبل، بعد إتمام الاستعدادات لذلك، وذلك عقب إيقافها منذ شهر مارس الماضي، بسبب كورونا.

وقال نيهات أوزديمير، رئيس اتحاد الكرة التركي في تصريحات نشرتها صحيفة «turkeytodey» التركية، إن الاتحاد يهدف إلى استكمال الموسم الحالي بدعم من الدولة.

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