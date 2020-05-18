آرسنال ينوي معاقبة لاكازيت بسبب عادة سيئة

الفرنسي ألكسندر لاكازيت. (أرشيفية : إنترنت)

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، أنه تأكد من صحة التقارير التي تحدثت عن استنشاق مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، غاز أوكسيد النيتروجين المعروف بغاز الضحك.

وقالت صحيفة "ذا صن" مساء الأحد، وفقًا لـ"كورة" عبر موقعها الإلكتروني، إن آرسنال أكد أنه يأخذ هذه المسائل على محمل الجد، حيث سيتم مناقشة وحل المسألة داخليا بين جدران النادي، بعد التحقيق مع اللاعب.

ونشرت صحيفة "دايلي ستار" في وقت سابق، مقطع فيديو للاكازيت، يظهر فيه والبالون في فمه، قبل أن يرسله إلى أحد أصدقائه، قائلا: "في المنزل، استرخ واستنشق البالونات".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها لاكازيت في مشكلة للسبب ذاته، حيث تم تحذيره من قبل آرسنال عام 2018، عندما انتشر فيديو له مع الألماني مسعود أوزيل ومواطنه ماتيو جوندوزي والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، وهم يستنشقون الغاز من بالون في ملهى ليلي.

كما أن لاكازيت سبق له خرق إجراءات العزل المنزلي المطبقة حاليا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، بعدما انتشرت له صورة وهو يقف إلى جانب شخص آخر أمام سيارته.