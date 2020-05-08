بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 03:21 مساء
زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل موقت. (أرشيفية، الإنترنت)

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، الجمعة، على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس «كورونا المستجد»، بحسب ما أفاد الطرفان.

ولفت بيان مشترك للهيئتين، وفق «فرانس برس»، إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن «يدخل حيز التنفيذ فورا»، ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر، في حال أخذ به منظمو البطولات.

وأوضح «إيفاب» و«فيفا» أنهما «سيحددان في وقت لاحق» ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي إمكان تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل.

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