غريزمان يتحدث عن خيبة الأمل خلال الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 03:08 مساء
مهاجم «برشلونة»، أنطوان غريزمان. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث مهاجم «برشلونة»، أنطوان غريزمان، عن افتقاده كرة القدم كثيرًا، حيث إنه يلازم منزله بسبب الحجر الصحي من جراء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وقال غريزمان، في دردشة مع متصفحي الإنترنت، وفقًا لـ«سكاي نيوز»: «الحجر يسير بشكل جيد.. أفتقد كرة القدم كثيرًا لكن لا نستطيع القيام بأي شيء».

وتابع النجم الذي توِّج مع منتخب بلاده، فرنسا، بمونديال روسيا 2018: «لقد خاب أملي جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة لأننا نعاني إصابات كثيرة هذا الموسم».

وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل خلال الآونة الأخيرة، أوضح: «لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يومًا على الأقل.. لا أدرى متى يعاود الدوري.. ولا متى نعاود التدريبات».

واعتبر أن أفضل مباراة خاضها كانت مواجهة أرسنال مع أتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قائلًا: «أنا فخور جدًّا من دفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد».

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