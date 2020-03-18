إصابة نجم كرة السلة الأميركي كيفين دورانت بفيروس «كورونا»

نجم كرة السلة بالدوري الأميركي للمحترفين، كيفين دورانت. (أرشيفية: الإنترنت).

كشف نجم كرة السلة بالدوري الأميركي للمحترفين، كيفين دورانت، لموقع «ذا أتلتيك» إصابته وثلاثة لاعبين في فريق «بروكلين نتس» بفيروس كورونا المستجد.

ولم يعلن الموقع هوية اللاعبين الثلاثة الأخرين المصابين بالفيروس. فيما قال دورانت أمس الإثنين، «ليتزم الجميع الحذر، اعتنوا بأنفسكم واتبعوا الحجر الصحي (...) سنتخطى الأمر».

وكان فريق «بروكلين نيتس» الذي يشارك في دوري رابطة الأندية الأمريكية لكرة السلة للمحترفين «NBA» أعلن الثلاثاء، إصابة 4 من لاعبيه بفيروس «كورونا» دون الكشف عن هويتهم.

ويغيب دورانت البالغ من العمر 31 عامًا، منذ بداية الموسم بسبب إصابته بقطع في وتر أكيليس، وانتقل بداية الموسم الجاري من صفوف «جولدن ستيت ورايورز» إلى «بروكلين نيتس». وفاز دورانت بلقب دوري كرة السلة الأميركي مرتين أعوام 2017 و2018 وحصل على أفضل لاعب في النهائي خلال العامين.

واختير دورانت للمشاركة في مباراة كل النجوم لدوري كرة السلة الأميركي «NBA» عشر مرات وفاز بأفضل لاعب في المباراة مرتين، وحصل أيضًا على لقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة العام 2014، كما فاز مع منتخب الولايات المتحدة بلقب كأس العالم لكرة السلة العام 2010، وذهبية أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.