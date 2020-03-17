رسميا.. تأجيل بطولة كوبا أميركا لمدة عام

بطولة كأس كوبا 2020. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونيمبول)، عن تأجيل بطولة كوبا 2020 لمدة عام، لتقام في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 11 يوليو من العام المقبل 2021.

وكان من المفترض أن تُقام البطولة بداية من يوم 12 يونيو المقبل في الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بعد التخوفات التي صاحبت انتشار فيروس كورونا الجديد، أصبحت هناك شكوك كبيرة حول إقامة المسابقة القارية.

وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية أنه بعد تحليل الوضع الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، تبين أن القرار الأفضل هو التأجيل لمدة عام كامل بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الوباء بين الأفراد في العديد من البلدان حول العالم.

وجاء نص البيان كالآتي:

«إنه إجراء استثنائي لوضع غير متوقع، وبالتالي، نحن نستجيب للحاجة الأساسية لتجنب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حياة الأشخاص حول العالم.

لم يكن من السهل على الاتحاد وأعضائه اتخاذ هذا القرار بتأجيل بطولة كوبا أمريكا، لكن علينا الحفاظ في جميع الأوقات على صحة الرياضيين والأجهزة الفنية ومن يشاركون في تلك المسابقة لأنهم جزء من أسرتنا في أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

نود أن نشكر رئيسي جمهورية الأرجنتين وكولومبيا على التفاهم التام بشأن تأجيل البطولة القارية، لأنهما كان على استعداد تام باستضافة البطولة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

نشكر أيضًا رئيسي الاتحادين الأرجنتيني والكولومبي لكرة القدم، على تفهمها التام للقرار الذي تم اتخاذه بناءً على التوصيات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

نود أن نشكر كذلك رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفيرين، على العمل المشترك والتنسيق فيما بيننا وتأجيل بطولة يورو 2020 لصالح عائلة كرة القدم.

وأخيرًا، نشكر الجماهير العاشقة لكرة القدم على تفهمهم لهذا الوضع غير المتوقع وسنعمل على المساهمة في توفير طرق الحماية من انتشار الفيروس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية».