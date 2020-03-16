الـ«كاف» يعلن مكان إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. (إنترنت)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم، أن الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم سيقام يوم 29 مايو المقبل، على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

كما أعلن في بيان له، أن المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية ستجرى يوم 24 مايو المقبل، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط في المغرب.

يذكر أن الأندية المتأهلة إلى دور نصف النهائي لرابطة أبطال أفريقيا هي الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب، وسيجمع الدور نصف النهائي الأول بين الرجاء والزمالك في حين سيتبارى الأهلي مع الوداد في الدور نصف النهائي الثاني، على أن تقام مباريات الذهاب في 1 و2 مايو، ومقابلات الإياب في 8 و9 من الشهر ذاته.

أما في كأس الكونفدرالية فسيجمع الدور نصف النهائي الأول بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني، والثاني بين نهضة بركان وحسنية أغادير، وسيقام لقاء الذهاب يوم 3 مايو، وإيابًا يوم 10 من نفس الشهر.