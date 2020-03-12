باريس سان جرمان يُقصي دورتموند ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

لقطة سابقة من مباراة جمعت فريقي باريس سان جيرمان ودورتموند. (أرشيفية: الإنترنت).

بلغ باريس سان جرمان الفرنسي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تخلفه أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف ذهابًا إلى فوز بهدفين نظيفين إيابا في العاصمة الفرنسية الأربعاء.

وسجل البرازيلي نيمار هدف فريق الأول في الدقيقة 28، وعزز الإسباني خوان برنات النتيجة عند الدقيقة 45، وذلك حسب وكالة «فرانس برس».

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جرمان هذا الدور منذ العام 2016 ليكسر عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي دور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي تواليًا.