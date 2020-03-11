أتالانتا يصعد إلى ربع نهائي أبطال أوروبا على حساب فالنسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 12:13 صباحا
لاعب من فالنسيا الإسباني محاطًا بثلاثة لاعبين من أتالانتا الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت).

واصل أتالانتا الإيطالي مغامرته التاريخية ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له، وذلك بفوزه على مضيفه فالنسيا الإسباني بأربعة أهدف لثلاثة، الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي أمام مدرجات خالية؛ بسبب المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني، بتجديده الفوز على فالنسيا بعد أن اكتسح الأخير 4-1 ذهابًا، إلى السلوفيني يوسيب إيليشيتش، الذي سجل الأهداف الأربعة، بعد أن كان أيضًا صاحب أحد أهداف الذهاب، فيما سجل الفرنسي كيفن غاميرو إثنين من أهداف فالنسيا والثالث لكان لفيران توريس، دون أن يكون ذلك كافيًا لوصيف بطل عامي 2000 و2001 من أجل مواصلة مشواره، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
«المركزي» في بنغازي يعلن تسييل مرتبات يناير وفبراير لحساب «مالية الموقتة»
ليبيا
نصائح «الصحة العالمية» لحماية الطلاب والأطفال في ليبيا من فيروس «كورونا»
ليبيا
«المركزي» في بنغازي: لا علاقة لنا بمرتبات العاملين بالدولة وعلى «الموقتة» البحث ...
ليبيا
هبوط بورصات العالم وخسائر بالمليارات مع انتشار فيروس كورونا
اقتصاد
كاركاتير حليم - 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة
كاريكاتير
«مالية الوفاق» تتوقع تراجع الاحتياطي إلى 63 مليار دولار إذا استمر إقفال النفط ...
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة
كاريكاتير
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تلوث الهواء يقلل عمر الإنسان 3 سنوات