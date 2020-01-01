مفاجأة في عقد رونالدو الجديد مع «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يناير 2020, 11:40 مساء
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي «يوفنتوس» الإيطالي يخطط لتقديم هدية خاصة لمهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في العام 2020.

جريدة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية الشهيرة ذكرت أن نادي مدينة تورينو يخطط لتجديد عقد الدون حتى العام 2023، مما يعني بقاء رونالدو في «أليانز ستاديوم» حتى وصوله لسن الـ38 عامًا، مع وضع بند يسمح بالتجديد لصاروخ ماديرا لموسم آخر، وفقًا لموقع «سبورت 360».

وتترد شائعات كثيرة في الآونة الأخيرة، حول مدى رغبة رونالدو، في تمديد عقده مع «يوفنتوس»، وذلك في أعقاب هزيمة اليوفي أمام لاتسيو بنتيجة (1-3) في كأس السوبر الإيطالي، في المباراة التي أُقيمت بينهما أخيرًا في العاصمة السعودية الرياض.

ويعتقد رونالدو أنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير لـ«يوفنتوس»، على الرغم من بلوغه سن الـ34، مضيفة أنه مهتم جدًّا بتمديد عقده حتى إلى ما بعد العام 2023، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وتناقش رونالدو في هذا الأمر، مع وكيل أعماله خورخي مينديز، خلال حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر» الذي أُقيم، السبت الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة بدبي وفقًا لما ذكرته الجريدة الإيطالية.

وأوضحت الجريدة، أن أجر رونالدو، لن يزيد وسيظل كما هو 30 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، وأشارت إلى أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي لـ«يوفنتوس»، يعد العقد الجديد ويستعد لتقديمه لرونالدو، خلال فترة الربيع.

وانضم صاروخ ماديرا إلى صفوف نادي «السيدة العجوز» في الصيف قبل الماضي قادمًا من «ريال مدريد» الإسباني مقابل 100 مليون يورو، في صفقة كان لها أصداء واسعة، بعد قضاء قائد المنتخب البرتغالي 10 سنوات في «سانتياغو بيرنابيو» مع النادي الملكي.

بعد الحصول على ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا مع «الميرينغي»، أراد رونالدو أن يخوض تحديًا جديدًا في الدوري الإيطالي، ليحاول مساعدة البيانكونيري على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ولكنه فشل في ذلك الموسم الماضي، بعدما ودع اليوفي البطولة من الدور ربع النهائي. ويقدم «صاروخ ماديرا» أداءً جيدًا هذا الموسم، حيث سجل لـ«اليوفي» 12 هدفًا حتى الآن، في كافة المسابقات.

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