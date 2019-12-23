أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 09:14 مساء
أنشيلوتي وإبراهيموفيتش. (أرشيفية : إنترنت)

كشف المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون الإنجليزي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موقف الفريق من التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني للفريق، خلفًا لماركو سيلفا، عند سؤاله عن إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش: «إبراهيموفيتش صديقي، لاعب رائع، دربته.. هو أنهى مشواره في أمريكا، ولا أعلم فيما يفكر الآن»، وفقًا لموقع «يلا سبورت».

وأوضح أنشلوتي: «ربما سأتصل به، ربما يريد أن يأتي لمدينة ليفربول ليستمتع.. لكن ليس ليلعب، ليس ليلعب»، موضحًا أنه لا ينوى مطالبة إدارة التوفيز بالتعاقد مع إبراهيموفيتش خلال انتقالات الشتاء المقبل، رغم توافر النجم السويدي بشكل مجاني.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد انتهى عقده مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت عدة تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن أنشيلوتي يضع إبرا على رأس قائمة صفقاته مع إيفرتون خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبدأ أنشيلوتي مشواره مع إيفرتون، بمواجهة بيرنلي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز بفارق أربع نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.

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