الإعلان عن موعد قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر

كأس العالم. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد سحب قرعة تصفيات قارة أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وتقام القرعة في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، يوم 21 يناير المقبل، بحضور ممثلي 40 منتخبًا تأهلت لمرحلة المجموعات، وفقًا لـ«كورة».

وتجري تصفيات أفريقيا لمونديال 2022 بنظام المجموعات بعد نهاية الدور التمهيدي، الذي أسفر عن تأهل 14 منتخبًا بجانب وجود 26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، وسيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بناءً على تصنيف شهر ديسمبر الجاري.

وتنطلق مرحلة المجموعات في شهر مارس 2020 وتختتم في شهر أكتوبر 2021، على أن يقام الدور الثاني بقرعة أخرى وينطلق في شهر نوفمبر 2021 بخمس مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب.

وتأهل 40 منتخبًا لمرحلة المجموعات هي السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينا وكاب فيردي وأوغندا وزامبيا وبنين.

كما تأهل كل من الجابون والكونغو ومدغشقر وليبيا وموريتانيا والنيجر وكينيا وأفريقيا الوسطى وموزمبيق وزيمبابوي وناميبيا وأنجولا وغينيا بيساو وتوجو ومالاوي والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.