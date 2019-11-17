البرتغال تلحق بركب المتأهلين لـ«يورو 2020» على حساب لوكسمبورج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 06:26 مساء
جانب من مباراة منتخب البرتغال ولوكسمبرج في تصفيات يورو 2020. (إنترنت)

تأهل منتخب البرتغال رسميًا إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بعد الفوز على لوكسمبرج بهدفين دون مقابل، في الجولة الختامية بالتصفيات الأوروبية.

افتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء لصالح أبطال أوروبا، في الدقيقة 39، قبل أن يضع كريستيانو رونالدو بصمته كالعادة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وبهذا الفوز رفع البرتغال رصيده إلى 17 نقطة، ويتأهل لليورو من المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بجانب متصدر المجموعة المنتخب الأوكراني. 

وأصبح كريستيانو رونالدو، يملك من الأهداف الدولية 99 هدفًا، ويفصله فقط 10 أهداف، عن الهداف التاريخي للمنتخبات الإيراني علي دائي، وفقًا لـ«جول».

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