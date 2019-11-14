تركيا تحجز مقعدا في «يورو 2020».. وتمنح بطاقة التأهل لفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:14 مساء
المنتخب التركي لكرة القدم يتأهل لـ«يورو 2020». (إنترنت)

حجز المنتخب التركي، اليوم الخميس، مقعدا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه الآيسلندي في الجولة التاسعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تركيا إلى 20 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد آيسلندا إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجاء تأهل تركيا لأمم أوروبا قبل جولة من نهاية التصفيات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين المنتخب الآيسلندي صاحب المركز الثالث إلى أربع نقاط، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بفارق 3 نقاط عن آيسلندا، ولأنها تتفوق على الأخيرة في المواجهات المباشرة فقد ضمنت تأهلها أيضا.

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