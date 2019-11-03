بارتي تنتزع لقب الماسترز للتنس من سفيتولينا.. وتفوز بـ4.42 مليون دولار

انتزعت المصنفة الأولى عالميًّا الأسترالية آشلي بارتي، اليوم الأحد، لقب بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة التنس المحترفات، من حاملته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بفوزها عليها في النهائي بمجموعتين نظيفتين.

وتفوقت بارتي،البالغة من العمر 23 عامًا، بسهولة نسبية وبنتيجة 6-4 و6-3، لتحرز لقب البطولة التي أُقيمت في مدينة شينزين الصينية، والتي تخوض غمارها للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وفق «فرانس برس».

واحتاجت بارتي إلى ساعة و26 دقيقة لتحقق فوزها الأول على الأوكرانية في سادس مباراة بينهما، وتنال جائزة مالية قدرها 4.42 مليون دولار، هي الأكبر التي تمنح بعد تتويج في كرة التنس لدى الرجال أو السيدات.