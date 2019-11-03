بارتي تنتزع لقب الماسترز للتنس من سفيتولينا.. وتفوز بـ4.42 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 03:33 مساء

انتزعت المصنفة الأولى عالميًّا الأسترالية آشلي بارتي، اليوم الأحد، لقب بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة التنس المحترفات، من حاملته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بفوزها عليها في النهائي بمجموعتين نظيفتين.

وتفوقت بارتي،البالغة من العمر 23 عامًا، بسهولة نسبية وبنتيجة 6-4 و6-3، لتحرز لقب البطولة التي أُقيمت في مدينة شينزين الصينية، والتي تخوض غمارها للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وفق «فرانس برس».

واحتاجت بارتي إلى ساعة و26 دقيقة لتحقق فوزها الأول على الأوكرانية في سادس مباراة بينهما، وتنال جائزة مالية قدرها 4.42 مليون دولار، هي الأكبر التي تمنح بعد تتويج في كرة التنس لدى الرجال أو السيدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
استبعاد نتيجة 148 متسابقا في نصف ماراثون العاصمة
رياضة محلية
بالصور: انطلاق فعاليات «رالي تي تي» الصحراوي للسيارات والدراجات النارية
رياضة محلية
في العدد 206 من جريدة «الوسط»: «مسار برلين».. ومزاد المبادرات.. وعودة مهرجان ...
ليبيا
أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
منهم 16 لاعبا محترفا.. البنزرتي يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي تونس ...
رياضة محلية
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق يوضح سبب استقالته
ليبيا
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحسين اللياقة القلبية التنفسية تكافح سرطان الرئة