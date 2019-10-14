منتخب البرازيل يعجز عن فك الطلاسم الأفريقية

جانب من مباراة منتخب البرازيل ونظيره السنغالي وديا. (أرشيفية : إنترنت)

فشل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، في تحقيق أي فوز في المباراتين الوديتين التي خاضها لاعبو «السامبا» خلال فترة التوقف الدولي الحالية «أيام الفيفا».

منتخب البرازيل وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره النيجيري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد، واُقيمت على ملعب سنغافورة الوطني، وفقًا لـ«جول».

نيجيريا

أنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل حمل توقيع أريبو في الدقيقة 35، وسجل كاسيميرو نجم ريال مدريد هدف تعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وهو اللقاء الذي شهد تعرض نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار داسيلفا، للإصابة ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 12، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية اليسرى، ليشارك كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الالماني بدلاً منه، وفقًا لـ«سبورت 360».

ولمشاهدة ملخص مباراة منتخب البرازيل أمام نظيره النيجيري (اضغط هنا)

السنغال

الخسارة التي مني بها المنتخب البرازيلي أمام نظيره النيجيري خلال فترة التوقف الدولي، ليست الأولى، فقد تعادل أيضًا بهدف لمثله خلال مواجهته مع منتخب السنغال، في المباراة الودية التي جمعتهما في سنغافورة أيضا.

تقدم المنتخب البرازيلي مبكرًا في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، عن طريق نجم ليفربول روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتعادل المنتخب السنغالي عن طريق فامارا ديديو في الدقيقة 45+1، من ضربة جزاء تحصل عليها نجم ليفربول الآخر ساديو ماني، وفقًا لـ«يلا كورة».

ولمشاهدة ملخص مباراة منتخب البرازيل أمام السنغال (اضغط هنا)

المعاناة الأفريقية

وعقب تعادل البرازيل ضد السنغال ونيجيريا، أثبتت الأرقام أن السامبا غير قادر على تحقيق الانتصارات ضد الأفارقة وديًا خاصة بعد تتويجها بلقب بطولة «كوبا أمريكا 2019» للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على بيرو (3-1)، حيث خاض منتخب السامبا 4 مباريات ودية، بدأها بالتعادل (2-2) مع كولومبيا، ثم خسر (0-1) من بيرو، قبل أن يتعادل (1-1) مع السنغال ونجيريا خلال فترة «أيام الفيفا» الحالية، لتعجز عن الفوز على منافستها الأفريقية، حسبما أفاد موقع «في الجول».