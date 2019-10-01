دوري أبطال أوروبا: بايرن يذيق توتنهام خسارة مذلة على أرضه 7-2

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 11:24 مساء
سيرج غنابري سجل هاتريك في شباك توتنهام. (الإنترنت)

ألحق بايرن ميونيخ الألماني خسارة مذلة بمضيفه توتنهام الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي، عندما تغلب عليه 7-2 الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ويدين بايرن بفوزه إلى سيرج غنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي حيث سجل الأول سوبر هاتريك في الدقائق 53 و55 و83 و88، وأضاف الثاني ثنائية في الدقيقتين 45 و87 بعدما افتتح يوشوا كيميتش التسجيل في الدقيقة 15، فيما كان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (12) وأضاف هاري كاين الثاني (61 من ركلة جزاء).

وهي أقسى خسارة للنادي اللندني على أرضه في تاريخه ضمن مختلف المسابقات.

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