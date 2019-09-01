الصينية وانغ تقصي بطلة رولان غاروس من «فلاشينغ ميدوز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 07:50 مساء
الصينية وانغ كيانغ (أرشيفية : إنترنت)

فازت الصينية وانغ كيانغ المصنفة 18، اليوم الأحد، على الأسترالية آشلي بارتي المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس الفرنسية، لتتأهل للدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتفوقت الصينية على منافساتها الأسترالية بنتيجة (6-2) و(6-4)، لتحقق فوزها الأول عليها في ثلاث مواجهات بينهما، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبلغت الصينية الدور المقبل من بطولة فلاشينغ ميدوز، لتلاقي الفائزة من مباراة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المصنفة ثامنة أو الكرواتية بترا مارتيتش.

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