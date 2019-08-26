رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 05:19 مساء
كيليان مبابي وكافاني. (أرشيفية : إنترنت)

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مدة غياب الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، والأوروغواياني إيدنسون كافاني عن صفوف الفريق بعد إصابتهما مؤخرًا.

وقال باريس سان جيرمان، في تقرير رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين، إن مبابي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى وسيغيب لمدة 4 أسابيع.

وأوضح النادي الفرنسي في تقريره، أن مهاجمه الأوروغواياني، إدينسون كافاني، خضع للفحوصات الطبية التي أثبتت معاناته من إصابة عضلية أعلى الفخذ اليمنى، سيغيب على أثرها لمدة 3 أسابيع.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مباراة باريس أمام تولوز التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وانتهت بفوز أبناء العاصمة برباعية دون رد، وخرج مبابي في الدقيقة 66، وسبقه كافاني في الدقيقة 16.

ويحتل باريس المرتبة الثالثة في جدول الدوري الفرنسي بعدما حصد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارة.

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