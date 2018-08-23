رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»

مع اقتراب إسدال الستار عن فترة انتقالات اللاعبين، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو، إذ دخل النادي الملكي في سباق مع الزمن للظفر بخدمات نجم كبير لتعويض رحيل رونالدو، بيد أنه تلقى عدة صفعات متتالية.

ذكر موقع «le10sport» أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، أدخل «الميرنغي» في دوامة من أجل التعاقد مع نجم بمواصفات عالمية، وأضاف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد يسعى جاهداً للظفر بخدمات نجم كبير، قبل إغلاق سوق انتقالات اللاعبين نهاية هذا الشهر.

وأوضح موقع «le10sport» أن نجم فريق تشيلسي إدين هازارد هو أكثر لاعب يسعى ريال مدريد للتعاقد معه، وأردف أن مطالب تشيلسي المالية الكبيرة (220 مليون يورو) للسماح للنجم البلجيكي بالرحيل، دفعت إدارة ريال مدريد لغض الطرف مؤقتاً عن هازارد (27 عاماً).

وتابع نفس المصدر أن إدارة الأبيض الملكي تعتقد أن نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي هما اللاعبان الوحيدان حالياً اللذان يستحقان مبلغ 220 مليون يورو، وأضاف أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صعق إدارة ريال مدريد، بعدما أبدى رغبته في البقاء برفقة باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الفرنسي أن إدارة ريال مدريد فعلت كل شيء من أجل التعاقد مع نيمار الذي اتخذ قراراً مفاجئاً بالبقاء مع نادي العاصمة الفرنسية، وأضاف أن النجم البرازيلي لا يريد الدخول في صراع مع إدارة باريس سان جيرمان، وأردف أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد توتير علاقته الجيدة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

ووفقاً لنفس المصدر، سيتحتم الآن على فلورنتينو بيريز الانتظار حتى صيف السنة القادمة من أجل التعاقد مع نيمار أو مبابي. وأكد الموقع الفرنسي أن رئيس ريال مدريد تلقى ضربة موجعة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفض فريق فالنسيا السماح للاعبه رودريغو مورينو بالرحيل إلى الأبيض الملكي.