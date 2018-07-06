جريزمان يحقق رقمًا قياسيًا ويضع فرنسا في المربع الذهبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 06:44 مساء

حقق لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان، رقمًا قياسيًا خلال مباراة الديوك  التي جرت مع أوروجواي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن جريزمان أول لاعب فرنسي يسجل ويصنع في مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم منذ باتريك فييرا ضد إسبانيا في نسخة 2006، حيث صنع جريزمان الهدف الأول لزميله رافائيل فاران في الدقية 40، ثم سجل الهدف الثاني لصالح الديوك في الدقيقة 61.

وواصل منتخب فرنسا زحفه  نحو الكأس، بالفوز على أوروجواي بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات دور الثمانية لمونديال 2018.

بهذا الانتصار كسر المنتخب الفرنسي عقدة أوروجواي في كأس العالم بعد تعادلين بدون أهداف في مونديالي 2002 و2010 وخسارة بنتيجة (1-2) في 1966، لينتظر الديوك مواجهة الفائز من البرازيل وبلجيكا في الدور قبل النهائي.

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