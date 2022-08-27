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آثار جانبية للقاح «كوفيد-19» على الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 12:04 مساء
آثار جانبية للقاح «كوفيد-19» على الأطفال
عانى الأطفال الأصغر سنًا من آثار جانبية أقل بعد تلقي التطعيم، مقارنة مع المراهقين أو الشباب (الإنترنت)
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يعاني بعض الأطفال عددًا من الآثار الجانبية بعد تلقيهم لقاح «كوفيد-19» تستمر بين يوم وثلاثة أيام، فيما لا تظهر على بعضهم أي آثار جانبية.

وقد يعاني الأطفال الأصغر سنًا من آثار جانبية أقل بعد تلقي التطعيم، مقارنة مع المراهقين أو الشباب، حسب «بي بي سي عربي».

بالنسبة للأطفال بعمر 4 سنوات وما فوق، تكون الآثار الجانبية أكثر شيوعًا بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

 وقد تشمل الآثار الجانبية:
الألم والتورّم، واحمرار في الذراع في موضع الحقن
حرارة
تعب
الصداع
تورّم الغدد الليمفاوية
آلام العضلات أو المفاصل
قشعريرة

بالنسبة للأطفال بعمر 3 سنوات وما دون، قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:
النعاس
تورّم الغدد الليمفاوية
التهيّج أو البكاء
ألم وتورّم واحمرار في الذراع موضع الحقن
فقدان الشهية
المساعدة في إدارة الآثار الجانبية بعد التطعيم

وعمومًا، لا ينصح باستخدام الأسبرين لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ويعرّض الأسبرين الأطفال لخطر الإصابة بمتلازمة راي، التي يمكن أن تسبب تورمًا في الدماغ والكبد.

يمكن أن يساعد وضع قطعة قماش مبللة وباردة على موضع الحقن على تخفيف شعور عدم الراحة.

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