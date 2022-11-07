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خطة للأمم المتحدة بتكلفة 3 مليارات دولار لإقامة نظام إنذار من الكوارث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 08:43 مساء
خطة للأمم المتحدة بتكلفة 3 مليارات دولار لإقامة نظام إنذار من الكوارث
علم الأمم المتحدة. (الإنترنت)
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كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، خطة تحرك تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار؛ لكي يتمتع كل سكان العالم، بحلول خمس سنوات، بحماية من كوارث الطقس بواسطة شبكة إنذار مبكر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ على ساحل مصر المطل على البحر الأحمر، «كوب27»: «المجتمعات الضعيفة في المناطق المعرضة للاحترار تباغتها كوارث مناخية الواحدة تلو الأخرى، من دون أي وسيلة إنذار استباقية»، بحسب «فرانس برس».

خطر أعلى بـ15 مرة للموت جراء كارثة مناخية
وأضاف: «إن سكان أفريقيا وجنوب آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية وسكان الدول الجزرية الصغيرة يواجهون خطرًا أعلى بـ15 مرة للموت جراء كارثة مناخية».

وكان أُعلن في مارس هدف طموح يتمثل في غضون خمس سنوات بالتمكن من إنذار كل شخص في العالم من خطر وشيك مع اقتراب الأمطار الموسمية والأعاصير أو أي ظواهر قصوى أخرى على صعيد الأحوال الجوية التي باتت أكثر تواترًا وقوة بسبب احترار الأرض.

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وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس،  الذي وضع هذه الخطة، «الانذار المبكر ينقذ أرواحًا ويوفر مزايا اقتصادية ضخمة. فيكفي الإبلاغ بظاهرة خطرة قبل 24 ساعة على حدوثها لخفض الأضرار بنسبة 30%».

نصف سكان العالم غير مستعدين كفاية
إلا أن نصف سكان العالم غير مستعدين كفاية. فأقل من نصف دول العالم الأقل تقدمًا وثلث الدول الجزرية الصغيرة والنامية تمتلك نظامًا للإنذار المبكر من مخاطر متعددة على ما جاء في تقرير صدر حديثًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب تخفيف المخاطر في الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنه بغية تحقيق هذا الهدف ثمة حاجة إلى استثمار 3.1 مليار دولار بين العامين 2023 و2027 و«هو مبلغ ضئيل نظرًا إلى المزايا» التي سيوفرها.

وجاء في البيان أن اللجنة العالمية حول التكيف على سبيل المثال قدرت أنه بإنفاق 800 مليون دولارعلى أنظمة كهذه في الدول النامية ستتجنب هذه البلدان خسائر تراوح بين 3 مليارات و16 مليارًا سنويًا.

وسيكون مبلغ 3.1 مليار دولار موجهًا إلى أربعة قطاعات، هي معرفة أفضل للمخاطر بوقوع كارثة وإقامة أجهزة مراقبة المخاطر والإنذار وتعزيز قدرات التحرك على الأرض، ونقل المعلومات حول المخاطر إلى كل الذين يحتاجونها.

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