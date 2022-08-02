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72 مليار دولار فاتورة خسائر الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 02:23 مساء
72 مليار دولار فاتورة خسائر الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2022
مقرّ شركة «سويس ري» Swiss Re للتأمين السويسرية في زيورخ. (أرشيفية: أ ف ب)
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تكبد العالم في النصف الأول من العام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار، حسبما أعلنت شركة التأمين السويسرية «سويس ري-Swiss Re» في تقديرات نشرتها الثلاثاء.

وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ «تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب افريقيا».

الكوارث الثانوية المُكلفة
ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جراء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية إلى الأثر المتزايد لما يسمى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في فبراير في أوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا، بحسب بيان الشركة.

وسُجلت خسائر إجمالية من الكوارث الطبيعية التي تتضمن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021 بحسب الشركة. وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.

ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تُسمى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازل والأعاصير، تزداد حول العالم.

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