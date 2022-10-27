Atwasat

لاغارد تتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو.. وتحذر من زيادة أعباء الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 03:40 مساء
لاغارد تتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو.. وتحذر من زيادة أعباء الدين العام
alwasat radio

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، إن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تنحو إلى التراجع في حين يتجه التضخم إلى الارتفاع، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

وأضافت لاغارد في مؤتمر صحفي إن حربا «طويلة المدى في أوكرانيا تبقى خطرا كبيرا» على النمو في منطقة اليورو، لافتة إلى أن «احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وحذرت حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعي السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن «على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها بخفض الدين العام المرتفع، تدريجا»، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير «موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا

«هذا المساء»: اجتماع في لندن بخصوص ليبيا
«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟

«وسط الخبر»: يوم التحرير.. تحررنا ولم يتحرر الوطن؟
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»

الرئيس اللبناني: لا أبعاد سياسية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»
صحة البشر مهددة بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية

صحة البشر مهددة بسبب الاعتماد المفرط على الطاقة الأحفورية
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه

ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه
«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير

«الحرب الأهلية والتعليم العالي» في كتاب جديد للدكتور سالم أبوظهير
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار

«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 2%

«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 2%
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا

«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات

واشنطن: روسيا ربما «تقدم نصحا» لإيران للتعامل مع الاحتجاجات
هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟

هل يحدّ التضخم من طموحات ألمانيا العسكرية؟
مؤسسات بحثية: تحول الاقتصاد العالمي إلى «الأخضر» لا يزال بعيد المنال

مؤسسات بحثية: تحول الاقتصاد العالمي إلى «الأخضر» لا يزال بعيد المنال
«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل السادس

«بي-21 رايدر».. الجيش الأميركي يطور أول قاذفة استراتيجية في العالم من الجيل ...
«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا

«في التسعين»: تفاصيل وأرقام الجولة الأولى من دورينا
اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي

اليورو يتخطى عتبة التكافؤ مع الدولار مدفوعا بمخاوف حول الاقتصاد الأميركي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» في كأس ليبيا: دارنس 0 - 6 الأخضر
قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع أرباح «توتال إنرجي» بنسبة 43%
ارتفاع أرباح «توتال إنرجي» بنسبة 43%
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
«المركزي» المصري يحرر سعر صرف الجنيه أمام الدولار
مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار
مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات ...
أرباح «ميتا» تتراجع بأكثر من 50% مع جمود الإعلانات وزيادة عدد الموظفين
أرباح «ميتا» تتراجع بأكثر من 50% مع جمود الإعلانات وزيادة عدد ...
«المركزي» الأوروبي يرفع سعر الفائدة مجددا
«المركزي» الأوروبي يرفع سعر الفائدة مجددا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع ......
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
بايدن يعلن سحب كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي ويدعو إلى ......
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يقرر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي ......
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»
واشنطن تقدم مساعدة بقيمة مليوني دولار لكوبا بعد إعصار «إيان»...
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد الضغوط على قطاع الطاقة الروسي
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد الضغوط على قطاع......
المزيد
توقيع عقدين بـ 600 مليون يورو بين «سوناطراك» الجزائرية وشركتين إيطاليتين
توقيع عقدين بـ 600 مليون يورو بين «سوناطراك» الجزائرية ......
لاغارد تتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو.. وتحذر من زيادة أعباء الدين العام
لاغارد تتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو.. وتحذر من زيادة أعباء ......
الاقتصاد الأميركي يسجل نموا للمرة الأولى في 2022
الاقتصاد الأميركي يسجل نموا للمرة الأولى في 2022...
«المركزي» الأوروبي يرفع سعر الفائدة مجددا
«المركزي» الأوروبي يرفع سعر الفائدة مجددا...
أرباح «ميتا» تتراجع بأكثر من 50% مع جمود الإعلانات وزيادة عدد الموظفين
أرباح «ميتا» تتراجع بأكثر من 50% مع جمود الإعلانات وزيادة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط