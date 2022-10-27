لاغارد تتوقع تباطؤ نمو منطقة اليورو.. وتحذر من زيادة أعباء الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، إن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تنحو إلى التراجع في حين يتجه التضخم إلى الارتفاع، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

وأضافت لاغارد في مؤتمر صحفي إن حربا «طويلة المدى في أوكرانيا تبقى خطرا كبيرا» على النمو في منطقة اليورو، لافتة إلى أن «احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وحذرت حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعي السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن «على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها بخفض الدين العام المرتفع، تدريجا»، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير «موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا».