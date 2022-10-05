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تراجع طفيف في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك بلس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 08:33 صباحا
تراجع طفيف في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك بلس»
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف للغاية، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت أكثر من 3% في الجلسة السابقة قبل اجتماع منتجي «أوبك بلس» لمناقشة خفض كبير في إنتاج الخام.

وقال التجار إن ارتفاع الدولار كان السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار بشكل طفيف، حيث قلل الطلب من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، حسب وكالة «رويترز».

ونزل خام (برنت) 22 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 91.58 دولار للبرميل، بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.3%، إلى 86.23 دولار بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز» إن منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاءها، «أوبك بلس»، سيجتمعون في فيينا في اليوم لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى مليوني برميل يوميا. وسيكون خفض هذا الحجم هو الأكبر لـ«أوبك بلس» منذ أن تضرر الطلب من قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد في العام 2020.

أميركا تدعو إلى تجنب التخفيضات الكبيرة في الإنتاج
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة تحث منتجي «أوبك بلس» على تجنب إجراء تخفيضات كبيرة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس جو بايدن إلى منع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وأوضح محللو «إيه إن زد ريسيرش»، في مذكرة، أن الاتفاق على التخفيضات الكبيرة «سيبعث رسالة قوية مفادها أن المجموعة مصممة على دعم السوق».

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 1.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، وفق أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء.

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