الذهب يرتفع مع ضعف الدولار ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي ضئيل

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع الذهب الجمعة، مدعوما بانخفاض في الدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5%، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1729.70 دولار، وفق وكالة «رويترز».

- الذهب يهبط مع صعود الدولار ومخاوف رفع أسعار الفائدة الأميركية

وانخفض مؤشر الدولار 0.7%، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

توقعات برفع الفائدة الأميركية

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، في 21 سبتمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار، فيما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11% إلى 18.7763 دولار للأوقية، وزادت بنسبة 4% خلال الأسبوع.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 881.16 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو، أما البلاديوم فقد تراجع 1.2% إلى 2112.78 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.