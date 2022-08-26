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فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 08:20 صباحا
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز
جزء من خط الأنابيب «نورد ستريم 2» في لوبمين، 7 سبتمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)
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ملأت فرنسا حتى صباح الخميس 90% من مخزونها من الغاز للشتاء، على ما أوردت المنصة الأوروبية «أغريغيتد غاز ستورج إنفنتوري»، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها بمواجهة شتاء مهدد بأزمة طاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وحددت الحكومة هدفا ملء طاقات تخزين الغاز الطبيعي في فرنسا بشكل كامل بحلول نوفمبر، في وقت تنضب تدريجيّا الإمدادات الروسية للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، وفيما ترتفع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية. والخميس، ارتفع عقد الغاز الهولندي «TTF» القياسي في أوروبا إلى 318 يورو لكل ميغاواط ساعة قبل تقليص المكاسب. ولم يكن ذلك بعيدًا عن السعر القياسي البالغ 345 يورو الذي سجل في مارس بعد وقت قصير من غزو روسيا المنتجة للغاز لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقطعت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا صادرات الغاز عن عدد من الدول الأوروبية وخفضت بشكل كبير في يونيو إمداداتها لأوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم». 

ألمانيا تملئ 81.07% من مخزونها من الغاز
وفي حال اكتمال مخزون فرنسا بنسبة مئة بالمئة، فإن ذلك سيوازي أكثر من 25% من استهلاك الغاز السنوي في هذا البلد. وبحسب المنصة، فإن ألمانيا ملأت مخزونها الإستراتيجي بنسبة 81,07%. وإلى فرنسا، ثمة أربع دول أوروبية أخرى فقط من أصل 27 جمعت أكثر من 90% من مخزونها هي البرتغال (100%) وبولندا (99,56%) والسويد (90,8%) والدنمارك (93,76%). وملأت جميع الدول الأوروبية خزاناتها بأكثر من 50%.

وتعتبر فرنسا التي شكل الغاز الطبيعي 15,8% من استهلاكها الإجمالي للطاقة العام 2020، أنها في وضع أفضل من جيرانها. وهي تعول على مخزون مكتمل من الغاز وعلى محطة جديدة للميثان تبدأ العمل اعتبارا من العام المقبل لتسلم إمدادات من الغاز المسال من دول غير روسيا.

وأعلنت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة أنياس بانييه روناشير، في الصيف أن هدف الحكومة هو ملء المخزون بنسبة 100% قبل الأول من نوفمبر، بالمقارنة مع 85% عادة في مثل هذا التاريخ. ويبدو البلد متقدما على هذا الهدف الإستراتيجي في وقت حذر وزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء بأن مسألة الغاز الروسي هي التي ستحسم قسما من النمو في أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى مخاطر الانكماش.

وفي ظل مخاطر حصول أزمة في الأشهر المقبلة، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خلال مجلس الوزراء إلى «وحدة الصف» إزاء نهاية «الوفرة»، مشددا على لزوم «التقشف في مجال الطاقة» ولا سيما حيال التحول الجاري لمواجهة التغير المناخي. وحتى في حال ملء المخزون بالكامل، سيتعين الحد من الاستهلاك للتمكن من قضاء فصل الشتاء على ما يرام، سواء على صعيد الغاز أو على صعيد الكهرباء.

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