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%90 ارتفاعا في أرباح «أرامكو» بالربع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 08:54 صباحا
%90 ارتفاعا في أرباح «أرامكو» بالربع الثاني
منشأة نفطية لشركة أرامكو في الظهران، 11 فبراير 2018. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «أرامكو» السعودية الأحد أنها حققت أرباحا قياسية قدرها 4.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة بنسبة 90.2% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا.

أرامكو والحرب الأوكرانية
وقالت الشركة في بيان إنها حققت زيادة في صافي دخلها ربع السنوي بنسبة 90.2%، «من 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2021 إلى 181.16 مليار ريال (48.4 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022».

وعزا عملاق النفط السعودي ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير».

وواصلت الشركة تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع الثاني تواليا بعد أن حققت أرباحا قدرها 39.5 مليار دولار في الربع الأول. وتعد هذه الأرباح الفصلية الأعلى منذ طرح الشركة في البورصة في أواخر العام 2019، وتجاوزت توقعات المحللين البالغة 46.2 مليار دولار.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر «برغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة». وأضاف «نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير».

ارتفاع سهم أرامكو
وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 22.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2022. وبلغت الأرباح نصف السنوية87.91 مليار دولار مقابل 47.18 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي. وبلغ سعر سهم أرامكو 40.8 ريال (10.9 دولار) عند بدء التداول في البورصة السعودية الأحد.

ووزعت الشركة العملاقة أرباحا بقيمة 18.8 مليار دولار على المساهمين في الربع الأول وستدفع القيمة ذاتها في الربع الثاني أيضا.

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