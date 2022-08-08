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أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخاوف الركود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 08:15 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخاوف الركود
موقع إنتاج نفط شرق العاصمة اليابانية طوكيو، (أرشيفية: رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الإثنين، مع تحسن شهية المستثمرين بعد بيانات عن الوظائف الأميركية والصادرات الصينية خففت مخاوف الركود.

وصعدت العقود الآجلة لخام (برنت) 22 سنتا أو 0.2% إلى 95.14 دولار للبرميل، وبلغ خام (غرب تكساس) الوسيط الأميركي 89.18 دولار للبرميل ، بارتفاع 17 سنتا أو 0.2%، حسب وكالة «رويترز».

واستقر كلا العقدين على ارتفاع يوم الجمعة، بعد أن تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بشكل غير متوقع في يوليو. كما فاجأت الصين الأسواق يوم الأحد بنمو الصادرات أسرع من المتوقع.

وقال العضو المنتدب لـ«إس بي آي أسيست» ستيفن إينيس، إن علامات ضعف الطلب على المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي شجعت التداولات بناء على نظرة مستقبلية ضعيفة. لكنه أضاف أن بيانات الوظائف والصادرات قلبت هذا الرأي إلى حد ما.

ارتفاع صادرات الصين من النفط
وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو الماضي، ارتفاعا من أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو، لكنها لا تزال تقل 9.5% عن العام السابق.

وسحبت المصافي الصينية مخزوناتها وسط ارتفاع أسعار النفط الخام وضعف هوامش الربح المحلية، حتى مع اكتساب الصادرات الإجمالية للبلاد زخما.

انعكاسا لانخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، ومع دفع استراتيجية الصين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مزيد من التعافي، عدل «إيه إن زد» توقعاته للطلب على النفط لعامي 2022 و2023 بمقدار 300 ألف و500 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وقال البنك إنه من المتوقع الآن أن يرتفع الطلب على النفط لعام 2022 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، ويستقر عند 99.7 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من مستويات ما قبل الوباء.

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