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لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 10:38 صباحا
لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحفي في فرانكفورت، 16 ديسمبر 2021، (ا ف ب)
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جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، تصميم البنك على السيطرة على التضخم.

وكتبت لاغارد في مقال نشرته مجموعة «فونكة»، الإعلامية الألمانية اليوم الجمعة: «سنرفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

لاغارد: الآفاق المالية مهددة والتضخم سيبقى مرتفعا لوقت معتبر

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي جعل التضخم عند 2% في المدى المتوسط، فيما وصل التضخم في منطقة اليورو حاليا إلى مستوى قياسي بلغ 8.6%.

تضخم مرتفع للغاية
وذكرت لاغارد أن «التضخم مرتفع للغاية»، مؤكدة أن ذلك يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع البنوك المركزية السيطرة عليها.

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