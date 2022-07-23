لاغارد تتعهد بمكافحة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، تصميم البنك على السيطرة على التضخم.

وكتبت لاغارد في مقال نشرته مجموعة «فونكة»، الإعلامية الألمانية اليوم الجمعة: «سنرفع معدل الفائدة الأساسي إلى المستوى المطلوب لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

لاغارد: الآفاق المالية مهددة والتضخم سيبقى مرتفعا لوقت معتبر

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي جعل التضخم عند 2% في المدى المتوسط، فيما وصل التضخم في منطقة اليورو حاليا إلى مستوى قياسي بلغ 8.6%.