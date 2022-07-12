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«إيرباص» تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2041

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 08:19 صباحا
«إيرباص» تتوقع تضاعف عدد الطائرات في العالم بحلول 2041
طائرة من طراز إيرباص تابعة لشركة طيران يورو ونجز تستعدّ للهبوط في مطار غرب ألمانيا، 01 يوليو 2022، (ا ف ب)
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توقعت شركة إيرباص تضاعف عدد الطائرات في العالم خلال العقدين المقبلين، بفضل نمو حركة الملاحة الجوية العالمية وحاجة الشركات لاستبدال طائراتها بأخرى اقتصادية أكثر.

وفي تقرير أصدرته الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات قبيل أيام من معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا أمس الإثنين، قالت إيرباص إن العالم سيحتاج بحلول العام 2041 إلى 39.940 طائرة ركاب وشحن جديدة، ما يعني أن إجمالي عدد الطائرات في العالم سيبلغ حينها 46.930 طائرة مقابل 22,880 في العام 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

وتقديرات شركة «إيرباص» متواضعة بعض الشيء مقارنة مع تقديرات منافستها «بوينغ» التي تتوقع أن يحتاج القطاع الجوي إلى 43.610 طائرة جديدة خلال عقديْن. وستنشر الشركة الأميركية العملاقة الأحد المقبل توقعاتها المُحدثة.

ويُتوقع أن تُسجل أكبر نسب النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (23% من الطائرات الجديدة) والصين (21%) وأوروبا (21%) وأميركا الشمالية (18%).

وبحسب التقرير فإن العالم سيحتاج إلى تشغيل 2.440 طائرة شحن، أي أكثر بـ900 طائرة من العدد الحالي، خصوصًا مع نمو قطاع التسوق عبر الإنترنت.

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