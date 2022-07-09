المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس موقع «تويتر»، الجمعة، أنّ شركته ستتخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام إيلون ماسك بـ«تنفيذ» صفقة شراء المنصّة، بعد أن ماسك تخليه عن الصفقة.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ «مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك.. نحن واثقون من أننا سننتصر».

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل الماضي الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ من سان فرنسيسكو الأميركية مقرا، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محامو رجل الأعمال في رسالة إلى «تويتر» أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن «السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة».