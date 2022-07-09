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إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 12:24 صباحا
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
حساب إيلون ماسك على تويتر. (الإنترنت)
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ألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء «تويتر» اليوم الجمعة، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات مضللة حول عدد الحسابات الوهمية، حسبما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل الماضي الباب أمام معركة قضائية مع الشركة التي تتخذ من سان فرنسيسكو الأميركية مقرا، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال محامو رجل الأعمال الشرك في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية إن «السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة».

وسعى ماسك إلى شراء تويتر بالكامل بعد أن رفض عضوية مجلس إدارة الشركة. وقال محللون إن حجج ماسك قد تكون ذريعة للخروج من صفقة قد يراها الآن مبالغ فيها ، بعد تراجع أسهم تويتر وسوق التكنولوجيا الأوسع في الأسابيع الأخيرة

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